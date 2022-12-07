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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم فقد البصر.. مصطفى يبيع السندوتشات بشارع الهرم طلبا للرزق الحلال| فيديو

مصطفى
مصطفى

رغم فقدان البصر في حادث.. يكافح الشاب مصطفى من أجل توفير لقمة العيش الحلال منذ السابعة صباحا يوميا في منطقة شارع الهرم، يبيع السندوتشات على ترابيزة صغيرة بمساعدة زوجته التي تقوم بتوصيله الى مكان عمله يوميا.

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وانتشر مقطع فيديو على موقع فيسبوك نشره شاب البلوجر الشهير، عدنان، الذي يساعد في تسليط الضوء على الحالات الاستثنائية في مجتمعنا للظهور الى النور، يظهر فيه مصطفى وهو يرتب أغراضه صباحا ويستعد ليوم عمل شاق لتوفير مستلزمات بيته وزوجته وأولاده في ظاهرة انتشرت في شوارع مصر للشباب المكافح الساعي للرزق بجهد.

يبيع مصطفى سندوتشات لنشون وحلاوة ومربى وبطاطس في أرغفة فينو مغلفة بإحكام ونظيفة وبأسعار بسيطة جدا في شنطة كبيرة يحملها يوميا ويجلس على كرسيه البلاستيكي على الرصيف في انتظار المشتري.

ويقول مصطفى في الفيديو "انا نفسي أوصل رسالة لكل اخواتي في الدنيا إن العجز مش عجز البصر لكن الإرادة والعزيمة هي أهم من أي عجز في الدنيا".

وأضاف الشاب "اعقلها وتوكل" دا اهم مبدأ في حياتي.

وتابع " انا عندي بنت في 2 اعدادي، وولد في 4 ابتدائي وولد في حضانة، امنيتي في الحياة اعلمهم اهم من اي حاجة، وربنا يقدرني واقدر احقق دا، وبطلب الستر من ربنا ".




أكل بيتي ودعم الزوجة



وبابتسامة جميلة يشكر مصطفى اسرته وزوجته الذين يدعمونه ويساعدوه على عمله ويقدمون له التشجيع والدعوات يوميا ويسيدون بأكله خاصة في العزومات والمناسبات كهواية لديه باعداد الطعام الفندقي والمنزلي بشكل متقن. 

لم يكن مصطفى فاقد للبصر في حياته لكنه تعرض لحادث اليم تسبب له في إصابات عديدة كانت أبرزها فقدان نعمة البصر، لكنه يكرر مرارا انه في “دلع” ونعم كثيرة جدا يشكر الله عليها في كل وقت وحين.



تعليقات السوشيال ميديا



وانهالت الدعوات والتعليقات التشجيع والدعم التي وصلت بالآلاف لمصطفى بعد نشر مقطع الفيديو على صفحة البلوجر عدنان، الذي شكر بدوره الشاب الذي تواصل معه لتسليط الضوء على مصطفى وإتاحة الفرصة له لسرد تلك القصة الملهمة.

قال احد المعلقين، ربنا يرزقه و يكرمه في حياته و بأولاده و يعوضه بالخير في الدنيا والآخرة أما انت اخ عدنان ربنا رزقك بالقلب الطيب و دي نعمة عظيمة أن الواحد يكون طيب القلب ربنا يسترك دنيا و أخرة

وعلق اخر، والله ضحكته بالدنيا كلها اسال الله رب العرش العظيم ان يرد له بصره وان يرزقه من واسع فضله

وأضاف ثالث، الله عليك يا مصطفي اجمل ابتسامه في الدنيا ربنا يكرمك يا إبني و يرزقك رزق وفير مدرار مباركاً فيه يا رب.

شارع الهرم فقدان البصر

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