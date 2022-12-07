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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. كوكسال بابا يهنئ المنتخب المغربي بفوزه التاريخي على إسبانيا بطريقته الخاصة

كوسكال بابا
كوسكال بابا

أشعل البلوجر التركي الأشهر، كوكسال بابا، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقعي تويتر وإنستجرام يهنئ فيه المنتخب المغربي بعد فوزه على منتخب إسبانيا في كاس العالم المقام بقطر بطريقة كوميدية. 

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ويظهر كوسكال بابا في الفيديو وهو محمول على أكتاف معجبيه يضع ايقونة بعلم المغرب كرمز وحوله الجمهور يضعون ايقونات اعلام البلدان العربية في إشارة لفرحة العرب بالصديق المغربي ومشاركته انجازه العالمي والكبير وتأهله للدور ربع النهائي بالبطولة. 

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على صفحات رواد المواقع العرب والذي تم تركيبه على خلفية انغام أغنية كاس العالم “هلا” باللغة العربية .
 


ويحظى كوكسال بابا بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهاته الطريفة التي يفقد فيها أعصابه ويبدأ في التصرف بخفة دم، وهو ما جذب عدد من المشاهير لمشاركته الظهور بتلك الفيديوهات عند زيارتهم إلى تركيا.

من هو كوكسال بابا؟


اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

ولد البلوجر التركي بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سبب رئيسي في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفى والديه.

وعلى الرغم من مرضه إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

منتخب المغرب يهزم إسبانيا ويتأهل إلى دور ربع النهائي في كاس العالم
 



وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.
 



كوكسال بابا يزور مصر



وزار البلوجر الشهير كوكسال بابا مصر فى وقت سابق، حيث كشف عن فيديو وصوله، على الإنستجرام الخاص به، أثناء نزوله من سيارة فخمة، وخلفه 5 رجال "بودى جارد" وهو يدخل الفندق الذى سيقيم به.


وفي زيارته، اتجه كوكسال بابا إلى أحد فنادق التجمع الخامس بعد خروجه من مطار القاهرة الدولي، قبل أن يذهب مع مرافقيه في زيارة للدعاية لأحد مطاعم المشويات، حيث ظهر وأمامه طاولة مليئة بالأطباق المختلفة.

ونشر كوسال بابا فيديو له واستوري على صفحته الشخصية على موقع انستجرام يظهر فيه محاطا بمجموعة من الأطفال يلعبون ويقضون وقتا ممتعا اثناء زيارته مصر. 
 

كوسكال بابا تويتر

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