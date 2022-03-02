لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

وصل التركي كوكسال بابا أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى القاهرة في زيارة قصيرة تجمع بين السياحة والعمل منذ أيام قليلة، حيث توجه الى أحد فنادق القاهرة الجديدة.

ويحظى كوكسال بابا بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهاته الطريفة التي يفقد فيها أعصابه ويبدأ في التصرف بخفة دم، وهو ما جذب عددا من المشاهير لمشاركته الظهور بتلك الفيديوهات عند زيارتهم إلى تركيا، وفقا لموقع في الفن.

واتجه كوكسال بابا إلى أحد فنادق التجمع الخامس بعد خروجه من مطار القاهرة الدولي، قبل أن يذهب مع مرافقيه في زيارة للدعاية لأحد مطاعم المشاوي، حيث ظهر وأمامه طاولة مليئة بالأطباق المختلفة.

بينما انتشرت صور وفيديوهات حديثة اليوم لمحبوب السوشيال ميديا التركي وهوا يمازح الأطفال ويلعب معهم ويقدم لهم الهدايا ويلتقطون الصور سويا.





ونشر كوسال بابا فيديو له واستوري على صفحته الشخصية على موقع انستجرام يظهر فيه محاطا بمجموعة من الأطفل يلعبون ويقضون وقتا ممتعا.



ويعتبر وجود كوسكال في القاهرة حدثا مميزا حيث يسلط الضوء على السياحة في مصر، بينما يقدم عروضا طريفة وماقف فكاهية داخل المطاعم والكافيهات والفنادق المختلفة في القاهرة.

وحرص القائمون على المطعم أن يوضحوا أن كوكسال بابا طلب تناول الملوخية والعكاوي كونهما من أكلاته المفضلة.

ويتوجه صانع المحتوى الكوميدي لزيارة منطقة أهرامات الجيزة ووسط البلد وأبرز معالم القاهرة السياحية، قبل مغادرته مصر.

يذكر أن مؤدي المهرجانات عمر كمال طرح قبل يومين مهرجان "البنات" بمشاركة كوكسال بابا، حيث تم تصويره في تركيا، وحقق المهرجان حوالي 2 مليون مشاهدة عبر YouTube بعد يومين من طرحه.

وظهر كوكسال بابا يرقص إلى جوار عمر كمال وبعض الراقصات، وهو يرتدي الجلباب والعمامة.

من هو كوكسال بابا؟

القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يُدعى كوكسال بكتاسوغلو، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون، شرق تركيا، بمرض وراثي نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.

حياة كوكسال بابا

من المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالة المرضية النادرة لـ كوكسال بابا، لا يعيشون أكثر من 34 إلى 40 عاما، إلا انه يبلغ من العمر حاليًا 46 عاما، ويمارس حياته بشكل طبيعي، حيث يمتلك مطعمًا في مدينة طرابزون في تركيا، ويعتبر هذا المكان الأكثر جذبًا للاعبي النادي التركي «طرابزون».

لم يستسلم كوكسال بابا لحياته الصعبة، والتحديات التي يمر بها، وتمكن من العيش بطريقة ناجحة، والسعي في عدة مجالات، بالإضافة إلى ممارسته لرياضة الملاكمة منذ صغره، وحصل على ألقاب محلية في رياضة الملاكمة.

بدأ كوكسال بابا حياته الرياضية في سن العشرين، وتقاعد عن الملاكمة عام 2010، بعد حصوله على لقب الملاكمة التركية للشباب لمدة 3 سنوات.

