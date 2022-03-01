عمر كمال يعلق على تصرفات كوكسال بابا: الناس ظالمة الراجل العسل ده

علق مطرب المهرجانات عمر كمال على هجوم البعض على كوكسال بابا التركي، بعد زيارته الاخيرة لمصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عمر كمال: “الناس ظالمة الراجل العسل ده.. ده راجل ربنا اصطفاه إنه يعيش عنده مرض نادر.. واللى زيه بيموتوا عند سن معينة.. بس هو ربنا اختاره يعيش.. ومر بظروف سيئة من فقر وموت أب وأم.. وكمان عقله وقف نموه وفهمه عند سن معينة.. فده راجل بعقل طفل.. صورت معاه 7 أيام فى تركيا.. ولاحظت إنه بيخاف جدا من الزحمة.. ومبيحبش إطلاقا التصوير ولا الكاميرا.. إلا لو واخد عليك ويعرفك.. ومش بيفهم لا عربي ولا إنجليزي ولا أي لغة غير تركي بس.. وده بيخليه متعصب.. لأنه مش فاهمك عايز منه إيه.. كمان عشان هو في تفكير الطفل الصغير.. متضمنش رد فعله.. لأنه مش واعي وطبيعي للي بيعمله.. هو مشهور بالنرفزة وطريقة كلامه والمشية بتاعته ورد فعله العصبي.. فمحدش ياخد على رد فعله ويحاسبه عليه.. كأنك بتتعامل مع طفل صغير.. أكيد مش هتزعل منه️”.



وأحيا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

ويعتبر حفل "ديترويت " هو الثاني لـ شاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادس لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".