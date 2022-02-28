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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبكم جدا.. عمر كمال يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”، موجها رسالة إلى جمهوره بتعليقه المرفق مع الصورة.

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: “ بحبكم جدا .. وبحب كل واحد موجود هنا  ”.

أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش،  حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

وتعتبر حفل "ديترويت " الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

حسن شاكوش ديترويت عمر كمال فيسبوك الولايات المتحدة

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