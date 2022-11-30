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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصبح الأشهر في كأس العالم..من هو الأمير عبدالرحمن بن فهد أيقونة الصينيين

الامير عبدالرحمن
الامير عبدالرحمن بن فهد بن جاسم

أصبح الأمير عبدالرحمن بن فهد بن جاسم الأيقونة الأشهر في كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر بعد انتشار فيديو له لا يتعدى ال 4 ثواني حيث فعل حركة عفوية بالشماغ فظهر كأنه تميمة كأس العالم.

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عاد عبد الرحمن إلى منزله دون أن يعلم أن كاميرا هاتف محمول قد التقطت له صورة أثناء انفعاله بعد خسارة منتخب بلاده وتنتشر الصورة كالنار في الهشيم وخاصة في الصين حيث اعتبره الكثيرون أيقونة لأنه كان يشبه تميمة كأس العالم، وبدأ الصينييون يلبسون مثل ملابسه ويكررون نفس الحركة التي تسببت له في الشهرة الكبيرة بين ليلة وضحاها. 

وحصد عبدالرحمن  10 مليون متابع علي موقع تيك توك الشهير في أقل من 24 ساعة

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♬ الصوت الأصلي - عبد الرحمن بن فهد بن جاسم

من هو الأمير عبد الرحمن بن فهد بن جاسم ؟


الاسم بالكامل عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني ولد في قطر عام 2001، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهو نجل الشيخ فهد بن جاسم وزير التجارة القطري السابق، ويهتم الأمير عبد الرحمن بتشجيع منتخب قطر في مونديال 2022، وحرص علي حضور كافة المباريات.

وظهر عبد الرحمن في مقطع فيديو وعلى ملامحه تعابير الاستياء والغضب بسبب خسارة المنتخب القطري من منتخب الإكوادور.

وأثناء انفعال الشاب عبد الرحمن أمسك غترته وارجعها للخلف فالتقطت عدسات الكاميرا ردة فعله الغير مخطط لها.

أمير ونتون

 

حصد فيديو الأمير الغاضب عبد الرحمن بن فهد في مباراة قطر كأس العالم 2022، علي ملايين المشاهدات في دولة الصين، وتداوله رواد السوشيال ميديا هناك علي نطاق واسع، كما بدأو في البحث عن شخصيته وكشف هويته بشكل كبير، حيث أطلقوا عليه لقب “أمير ونتون” .

ويرغب العديد من مستخدمي شبكات الإنترنت في الوطن العربي بمعرفة رابط حساب عبد الرحمن بن فهد تيك توك، لمشاهدة المقاطع التي يبثها عبر قناته، والإطلاع علي التفاعلات الصينية مع الأمير القطري تريند الصين.

كأس العالم قطر

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