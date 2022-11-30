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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلق رياضي: المنتخب المغربي لديه أقوى خط دفاع في كأس العالم

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

أكد المعلق الرياضي أشرف شاكر من أمريكا، أنه يوجه التحية لأعظم قائد فى الدنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، و للشعب المصري العظيم.

وأضاف المعلق الرياضي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سعيد بما يحدث فى كأس العالم، من تنظيم، ومن مباريات. 

ولفت إلى أن منتخب السعودية و المغرب، قاموا بـ مباريات كبيرة، و لكن تونس، فرصتها صعبة و المباراة المقبلة صعبة للغاية، و قطر ودع كأس العالم، و فريق قطر يبنى نفسه.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي لديه أقوى خط دفاع في كأس العالم، ومنتخب السعودية قدم مباريات عالية ولديهم مهارات عالية، وتمكنوا من الفوز على الارجنتين.

وأوضح أن مهارات السعودية هى السلاح القوي، لتحقيق الفوز، وطالب من لاعبي السعودية باستغلال المهارة فى منطقة الجزء، من أجل الحصول على ضربة جزاء.

 

أمريكا المعلق الرياضي السيسي يوسف الحسيني كأس العالم

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