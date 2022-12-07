سويت شيرت..ولاء الشريف تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ولاء في الصورة بإطلالة شتوية متميزة من داخل منزلها مرتدية سويت شيرت وردي اللون،ومعتمدة علي المكيب الناعم وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

وبتوقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، تألقت الفنانة ولاء الشريف وهي من أشهر أبطال المسلسل العائلي الشهير “أبو العروسة”، بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة للدراما 2022 في دورته الأولى.

وأطلت الفنانة ولاء الشريف بفستان أوف شولدر أسود ببطانة قصيرة، ونسقت معه حقيبة وحذاءً باللون الفضي وبعض الإكسسوارات ذات اللون الفضي.