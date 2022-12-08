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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة

الصناعة
الصناعة

طالبت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة،  بالتوازي من تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

 

 توطين الصناعة في مصر 

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاونة الاخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.

وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء  المجمعات الصناعية ، ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورة الإعلان عنها.

مجلس النواب التنمية المستدامة رئيس الوزراء الرئيس السيسي لجنة الصناعة بمجلس النواب

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