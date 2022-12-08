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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

تيك توك
تيك توك

حالة من الجدل أثارت فزع الكثير من أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا بعد تداول أكثر من فيديو لترند جديد بين طلاب المدارس خلال الأيام القليلة الماضية لمجموعة من الطلاب يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 طلاب يقومون برفع صديق لهم لأعلى ثم القيام ثم إلقائه لأسفل .

 

 

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من جانبه حذر الدكتور يوسف سعد إستشارى أمراض الأطفال أن الترند قد يمثل خطورة كبيرة على الطفل أبرزها إمكانية تعرض الطفل لمشاكل في العمود الفقري للطفل ومن الممكن أن يصل الأمر إلي إصابة الطفل بمقدمات الأرتجاج ونزيف المخ  وقطع بالنخاع الشوكي وقد يصل الإمر إلى الوفاة وهو ما حدث بالفعل فقد حذرت الكثير من المدارس من الترند وجاءت الآخرى لتتمنى الشفاء لأحدى الطلاب بمدراستها .

من جانبه حذر أحد أطباء العظام على صفحته عبر الفيس بوك محذرا من تلك الترند مؤكدا أنه قد يسبب كوارث بالنخاع الشوكي والفقرات .

 

أولياء الأمور رواد السوشيال ميديا تحذير عاجل ترند بين طلبة المدارس ترند خطير

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