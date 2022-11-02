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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجمع اللغة العربية يرد على تصدّر لفظ «استعبط» التريند

صدى البلد

تابعت إدارة صفحة مجمع اللغة العربية على فيس بوك التغطية الإعلامية واسعة النطاق محليًّا وعربيًّا لقرار لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع لإجازة الفعل "استعبط"، وتصدّره محركات البحث "التِّرِيند"؛ وإدارة الصفحة إذ تثمِّن دور الإعلام الذى يقدر الدور الريادى والحضارى لمجمع اللغة العربية فى الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها بما يواكب التطور الحضارى والتقنى فى كل مناحى الحياة، فإنها تود توضيح بعض الأمور المهمة:

1) بدأت صفحة المجمع فى نشر قرارات لجنة الألفاظ والأساليب منذ فترة ليست بالقصيرة، وكان أول ما نشرت تركيب "آخِر العنقود"، وانتهت بنشر أسلوب "استنبت البكتريا"؛ حيث إن هذه القرارات مرتبة ألفبائيًّا، وتُنشر وفق هذا الترتيب الألفبائي.

2) لا يعنى نشر أى قرار من قرارات لجنة الألفاظ والأساليب أنه حديث الصدور فى هذه الآونة؛ فهذه القرارات نتاج عمل لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع منذ عام 1932م وحتى الآن.

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فعل استعبط

 

3) قرار اللجنة فى إجازة الفعل "استعبط" صدر منذ أكثر من (32) سنة، فى الدورة المجمعية (57) سنة 1990م، وهذا القرار منشور فى الجزء الثالث من "كتاب الألفاظ والأساليب" صفحة رقم 112؛ بناء على مذكرة تقدَّم بها اللغوى الكبير أ.د. كمال بشر (رحمه الله) (عضو المجمع، ونائبه الأسبق).

4) جهود اللجنة فى تقليل الفجوة بين العامية والفصحى جهود قديمة حديثة؛ وقد سبق للجنة أن أجازت ألفاظًا يُتوهَّم عاميتها، وهى فى الواقع غير ذلك.

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تطور لغوي

 

5) لا يقتصر دور لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع على محاولة تقليل الفجوة بين العامية والفصحى فقط؛ فاللجنة تعمل على مواكبة التطور اللغوى فى كل مناحى حياتنا المعاصرة، ومن أمثلة ما أجازته مؤخرًا ما يلي: دعامة طبية، الشركة القابضة، الوحدة الوطنية، مستوصف، استشارة، كراسة الأسئلة والأجوبة بدلًا من البوكلت، وسمة، وتوسيم بدلًا من هاشتاج، المحور التنموي/ الثقافي، رقم الجلوس، الأجندة، الإجهاد المائي، الكِمامة، التِّرِند، الرابط (فى لغة البرمجيات)، الجيش الأبيض، شهيد الشهامة، المَسْحَة (فى الطب)، تبطين الترع، التباعد الاجتماعي، التجارب السريرية، تجريف الأرض، المجتمع المدني، ترشيد الاستهلاك، الحساب (على مواقع التواصل الاجتماعي)، الذباب الإلكتروني، سعر الفائدة/الصرف/السوق، التسنيد/التصكيك، الدول المتشاطئة، الشمول المالي، تصحُّر الأرض الزراعية، الطاقة النظيفة، طلب إحاطة، العزل العمودي/الرأسي، لوجستي/ لوجستية... وغيرها كثير.

6) قرارات لجنة الألفاظ والأساليب تمر عبر ثلاث مراحل: الأولى: فى اللجنة نفسها؛ حيث يقدم عضو اللجنة أو خبيرها مذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ أو الأسلوب فى اللجنة (أو رفضه)، ثم بعد ذلك تُعرض أعمال لجنة الألفاظ والأساليب على مجلس المجمع (من المصريين فقط)، ليأخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل والقبول (أو الرفض)، ولو أقره المجلس يُعرَض على المؤتمر السنوى العالمى للمجمع الذى يضم أعضاء المجمع من جميع دول العالم من العرب والمستعربين؛ فإذا أقره المؤتمر يكون اللفظ أو الأسلوب قد اكتسب بذلك المشروعية اللغوية التى تمكِّنه من الإدراج فى معاجم المجمع.. والله ولى التوفيق.

استعبط مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية يرد اللغة العربية لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع

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