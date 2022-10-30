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ثقافة

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

مجمع اللغة العربية
مجمع اللغة العربية

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة، استخدام كلمة "استعبط" وضمها لقاموس اللغة العربية، في خطوة لضم كلمات بالعامية المصرية للغة العربية الفصحى.

مجمع اللغة العربية يضم كلمة “استعبط” للفصحى

كان قد نشر مجمع اللغة العربية إجازة استخدام كلمة "استعبط" ضمن جملة "استعبط فلان فلانا"، ونشر من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع: 

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"استعبط فلانٌ فلانًا: تصوّره أو ظنَّه عبيطًا. وجه الاعتراض: هذا الفعل لم يرد في مبناه ومعناه في المعجمات. وجه الإجازة: جاء في الوسيط: رجل عبيط: أي أبله غير ناضج، مشيرًا إلى أن "عبيط" محدثة، فكأن الفعل "استعبط" بمعناه المذكور قد أُُخذ من الصفة عبيط. وهو أخذ مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة المصري. وجاء الفعل "استعبط" على وزن "استفعل" للدلالة على الظن أو الجعل إذا كان متعديًا. وجواز ماضيه يجيز مضارعه "يستعبط" ومصدره "استعباط" تكملة للمادة".

مراحل إقرار الكلمة

من المعروف أنه تمر الكلمات المضافة حديثا إلى معجم اللغة العربية بعدة مراحل قبل إقرارها، وذلك منذ تأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1932، ثم توسعه لاحقا إلى 8 بلاد.

وعن ضم كلمة “استعبط” استعانوا بذكر “رجل عبيط” في المعجم الوسيط ومعناها أبله غير ناضج، وبالتالي فعل استعبط هو أخذ من الصفة وهو أمر مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة المصري.

وعن كلمة استعبط، أي ظنه عبيطا، فالمضارع منها يستعبط ومصدره استعباط.

كلمات بالعامية في قاموس اللغة العربية

وفي تصريحات سابقة، يقول محمد عثمان، مدير مكتب رئيس مجمع اللغة العربية، إن لجنة الألفاظ والأساليب تتعامل مع الكلمات ذات المنشأ غير العربي، وكذلك المصطلحات المعروفة والتي تعبر عن معان جديدة، أي كلمة غير عربية ثم انضمت إلى العالم العربي.

هذه ليست المرة الأولى التي يجيز فيها مجمع اللغة العربية كلمات ليس لها وجود في اللغة العربية، سبق وأجاز كلمات مثل “وسم” أي هاشتاج، وموبايل، وديموقراطية وغيرها من الكلمات.

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