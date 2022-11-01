مسرح ذا سينتشري يسافر بزوار موسم الرياض في رحلة خيالية حول العالم

ينتظر زوار موسم الرياض 2022، اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات مسرح ذا سينتشري في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بعدد من العروض المسرحية والموسيقية الحية المليئة بالتفرد والمتعة، إضافةً إلى مجموعة من الأطباق العربية المميزة.

موسيقى وخيال

وتتمثل فكرة مسرح ذا سينتشري في طائرة تسافر بالزائر حول العالم في جولة مصحوبة بالموسيقى والخيال، يقضي فيها الزوار أوقاتًا يستمتعون من خلالها بمشاهدة أفضل العروض المسرحية وسماع المقطوعات الموسيقية الحية والمتنوعة، خلال الفترة ما بين 1-10 نوفمبر المقبل.

لوحات استعراضية

ويقدم المسرح ضمن فعالياته عرضًا غنائيًّا مكونًا من لوحات استعراضية، تستعرض كل واحدة منها فلكلور إحدى دول العالم، مع عرض ثقافتها والأزياء الشعبية المتعلقة بها، وعدد من العادات والأنماط الحياتية الخاصة بها.

ويبدأ المسرح فعالياته من الساعة 8:45 مساءً وحتى الـ 11:00 .

بوليفارد سيتي

وتعد منطقة بوليفارد سيتي حاضنةً لمختلف الأنشطة الترفيهية ذات المعايير المحلية والعالمية، وتتميز باحتوائها على العديد من العروض المسرحية والموسيقية والحفلات، ومناطق الألعاب والمغامرات، وأفضل المتاجر والمقاهي والمطاعم ومساحات الجلوس الراقية وغيرها من الميزات التي تجعلها وجهة ترفيهية جاذبة.