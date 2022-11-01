عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح ذا سينتشري يسافر بزوار موسم الرياض في رحلة خيالية حول العالم

صدى البلد

ينتظر زوار موسم الرياض 2022، اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات مسرح ذا سينتشري في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بعدد من العروض المسرحية والموسيقية الحية المليئة بالتفرد والمتعة، إضافةً إلى مجموعة من الأطباق العربية المميزة.

 

موسيقى وخيال

 

وتتمثل فكرة مسرح ذا سينتشري في طائرة تسافر بالزائر حول العالم في جولة مصحوبة بالموسيقى والخيال، يقضي فيها الزوار أوقاتًا يستمتعون من خلالها بمشاهدة أفضل العروض المسرحية وسماع المقطوعات الموسيقية الحية والمتنوعة، خلال الفترة ما بين 1-10 نوفمبر المقبل.

تفاصيل الدورة الرابعة لـ مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية|صور

وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء في الكاتب بهاء طاهر بمسجد عمر مكرم

جامعة القاهرة تطلق جائزة طه حسين العالمية

انطلاق أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين

الخميس.. خبراء دوليون يبحثون مستقبل الترجمة في عصر التكنولوجيا بالرياض

الأوبرا السلطانية العمانية تستضيف حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى

"الأعلى للثقافة" يصدر ديوان شعر "ضوء التوابيت"

خاص|بعد رحيله.. حسن عبد الموجود: بهاء طاهر عاش صادقاً لا يبدل مواقفه

خاص| محمد سليم شوشة: بهاء طاهر حالة متفردة عبرّت عن جوانب الحياة المصرية

"أكتوبر النصر إلى الجمهورية الجديدة" بثقافة الإسماعيلية

لوحات استعراضية

 

ويقدم المسرح ضمن فعالياته عرضًا غنائيًّا مكونًا من لوحات استعراضية، تستعرض كل واحدة منها فلكلور إحدى دول العالم، مع عرض ثقافتها والأزياء الشعبية المتعلقة بها، وعدد من العادات والأنماط الحياتية الخاصة بها.

 

ويبدأ المسرح فعالياته من الساعة 8:45 مساءً وحتى الـ 11:00 .

 

بوليفارد سيتي

 

وتعد منطقة بوليفارد سيتي حاضنةً لمختلف الأنشطة الترفيهية ذات المعايير المحلية والعالمية، وتتميز باحتوائها على العديد من العروض المسرحية والموسيقية والحفلات، ومناطق الألعاب والمغامرات، وأفضل المتاجر والمقاهي والمطاعم ومساحات الجلوس الراقية وغيرها من الميزات التي تجعلها وجهة ترفيهية جاذبة.

موسم الرياض مسرح ذا سينتشري رحلة خيالية حول العالم بوليفارد سيتى فلكلور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

برق ورعد وأمطار غزيرة.. حالة الطقس في مطروح

موضوعات متعلقة

تفاصيل الدورة الرابعة لـ مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية|صور

وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء في الكاتب بهاء طاهر بمسجد عمر مكرم

جامعة القاهرة تطلق جائزة طه حسين العالمية

انطلاق أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين

الخميس.. خبراء دوليون يبحثون مستقبل الترجمة في عصر التكنولوجيا بالرياض

الأوبرا السلطانية العمانية تستضيف حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى

"الأعلى للثقافة" يصدر ديوان شعر "ضوء التوابيت"

خاص|بعد رحيله.. حسن عبد الموجود: بهاء طاهر عاش صادقاً لا يبدل مواقفه

ترشيحاتنا

سفير الكويت بالجزائر لـ صدى البلد: القمة العربية تحمل بشائر خير

حتى لا يقطع الله رحمته عنك .. الإفتاء: احذر هذا الفعل

كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات سلامة صارمة لمنع تكرار كارثة الهالوين

أخبار التكنولوجيا| أخطاء ترتكبها في هاتفك الآيفون تعمل على إتلافه فورا.. واحذف رقم موبايلك من فيسبوك وماسنجر نهائيا

التصرف الشرعي لمن نسي الركوع الأول وتذكره في الركعة الثانية

ودع أبنائه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ