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رئيس التحرير
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ثقافة

بعد رحيله..

خاص| محمد سليم شوشة: بهاء طاهر حالة متفردة عبرّت عن جوانب الحياة المصرية

صدى البلد

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الأديب الكاتب والروائي الكبير بهاء طاهر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عامًا.

من جانبه تحدث الناقد الأدبي الدكتور محمد سليم شوشة لـ صدى البلد وقال: الأديب الكبير بهاء طاهر صاحب تجربة ثرية وعريضة في السرد العربي بين القصة القصيرة والرواية، إذ شكل إبداعه حالة متفردة عبرت عن جوانب الحياة المصرية وتحولاتها وهو واحد من أبرز الأجيال اللاحقة لنجيب محفوظ وقد يكون هو وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني من أبرز من كتب الرواية بعد محفوظ وإن كان لكل منهم سمته الخاص ونقاط تميزه أو عوامل تفرد صوته الأدبي.

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جوانب خاصة

 

وأضاف: لدى بهاء طاهر جوانب مهمة وخاصة في إبداعه ربما يكون أهمها الاتصال بالحضارة الفرعونية وتجسيدها في بعض رواياته وقصصه القصيرة وهو الأكثر فيبدو بوضوح أن ابن الأقصر الذي ولد قريبًا من أهم المعابد الفرعونية كان مهمومًا باستعادة هذه المكونات الحضارية وإحيائها أو تجديد الانشغال بها أو التركيز عليها.

 كما جسد بهاء طاهر في أعماله كذلك جوانب عديدة من حياة المصريين وتحولاتهم منها ما قارب صراع الهوية ومقاومة الاستعمار ومنها ما جسد معاناتهم اللاحقة ومنها ما ارتبط بالمهجر أو الاغتراب عن الوطن كما في الحب في المنفى وتبدو النزعة العلمية والمعرفية لديه واضحة ويمكن القول بأنه واحد من أبزر الروائيين الذين كانوا مهمومين بالإنسان في المقام الأول.

 

بهاء طاهر.. مسيرة عطاء 

 

ولد بهاء طاهر بتاريخ 13 يناير 1935، لأسرة تعود جذورها إلى محافظة الأقصر، وهو ما ظهر تأثره به خلال العديد من أعماله الأدبية.

وقد حصل على شهادة البكالوريوس من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1956، وبعدها عمل لفترة قصيرة مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات، ثم عمل مخرجًا ومذيعًا في البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية حتى عام 1975.

وقد تناولت مجموعته القصصية الأولى "الخطوبة"، صراع الإنسان من أجل التعبير عن نفسه في مواجهة القمع، وقد صدرت 1972.

بدأ العمل خارج مصر بشكل متقطع منذ منتصف السبعينيات، قبل أن يستقر في جنيف للعمل بالترجمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بين عامي 1981 و1995.

وتحولت أعمال عديدة له إلى مسلسلات تلفزيونية، مثل: رواية (خالتي صفية والدير)، وقصة (بيت الجمالية)، ورواية (واحة الغروب) التي نال عنها الجائزة العالمية للرواية العربية في أولى دوراتها عام 2008.

وإلى جانب الأعمال الأدبية ألّف طاهر كتبا في الفكر والنقد، منها (في مديح الرواية) و(أبناء رفاعة.. الثقافة والحرية).

وقد حصل بهاء طاهر خلال مسيرته على جائزة الدولة التقديرية عام 1998 وكذلك جائزة مبارك عام 2009 والتي كانت أرفع جائزة تقدم في البلاد وتحول اسمها والتي تحولت حاليًا إلى جائزة النيل. كما كرمته مصر بإقامة قصر ثقافة يحمل اسمه داخل محافظة الأقصر.

بهاء طاهر محمد سليم شوشة رحيل بهاء طاهر بعد صراع مع المرض رحيل بهاء طاهر واحة الغروب

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