عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حسين حمودة يكشف كواليس مرافقة بهاء طاهر 7 أيام في الأردن

بهاء طاهر
بهاء طاهر

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة: "رافقت بهاء طاهر، قبل حوالي عشرة أعوام، والسيدة المهذبة زوجته لمدة أسبوع تقريبا بالأردن، لعل تهذيبها امتداد لتهذيبه، كان مدعوا لملتقى السرد العربي، ولتسلم جائزة هذا الملتقى واختارني (ويا له من شرف لي) لأكون معه (قال لي إنهم سألوه أن يختار ناقدا يقول شيئا عن عالمه وعن عالم مؤنس الرزاز)، مع المشاركة في المؤتمر صحبتنا المحبة دائما في تنقلاتنا المتعددة.. بين بيت غالب هلسا الذي يطل على مشهد شبه ريفي، والذي أصبح بقايا أطلال لكن محاطة بتدفق الخضرة والحياة التي تطل عليها في سهل واسع.. وبين بيت مؤنس الرزاز وأهله الودودين جدا.. وبين أماكن لمثقفين ومبدعين حقيقيين كثيرين.. وبين شواطئ البحر الميت ومشاهده البعيدة عن  الإيحاء بالموت".

وتابع حمودة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "في السيارة التي كنا نتنقل بينها، من مكان لمكان، كان ينفصل عنا وعن العالم مع أوقات نشرات الأخبار.. وكانت السيدة زوجته تتندر بتهذيبها اللطيف على استغراقه في أخبار يعرفها ويعرف ما سيأتي بعدها ولكن يتوقع جديدا فيها في كل مرة.. عندما تسلم الجائزة تبرع بالجانب المادي فيها وهو يتسلمها.. بعد الأيام الحافلة، وفي طريق رجوعنا لمصر، كنا قد تقاربنا أكثر، وكنت قد اكتشفت فيه أبعادا إنسانية حقيقية تصادت مع الأبعاد الإنسانية التي عشتها وعايشتها في كتاباته.. لا أعرف ماذا أقول الآن.. أنا مع الحالة نفسها المتكررة في السنوات الأخيرة.. حيث الاستيعاب البطئ لرحيل المقربين والمقربات من روحي.. أفكر في مشاهد كنا فيها، وأحاديث تحدثناها، وربما ضحكات ضحكناها.. ولا شيء في هذا كله له صلة بالرحيل الذي أكابر في التسليم به.. الرحيل الذي سوف يظل تصديقه، بالنسبة لي، حقيقة مرجأة".

ولد بهاء طاهر عام 1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني حتى عام 1975، سافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة.

حاز بهاء على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة آلزياتور Alziator الإيطالية لعام 2008 عن الحب في المنفى.

الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة بهاء طاهر بهاء طاهر في الأردن روايات بهاء طاهر وفاة بهاء طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

خبير اقتصادي: ستشهد الأسواق المصرية استقرارا مع احتواء للموجة التضخمية| فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3 ربيع الآخر 1444

كنوز الله يوم الجمعة.. 3 وصايا من لجنة الدعوة بالأزهر

تعديل ساحر لـ رولز رويس فانتوم الفارهة.. صور

تامر أمين: أتوقع بدء الأهلي بـ شادي حسين وطاهر محمد طاهر في مباراة السوبر

تطرق لأزمات المنطقة.. ماذا قال السفير حسام زكي عن تحضيرات القمة العربية..فيديو

اقتصاد السعودية | الناتج المحلي الإجمالي يحقق نموًا قياسيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمت صورة تشادويك بوسمان على جسدها..ممثلة تثير الجدل بعرض Black Panther 2

تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

توقعات برج الثور اليوم 28 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم | العذراء 28 أكتوبر 2022: أشياء تزعجك تعرف عليها

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ