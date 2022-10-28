تعرف على سبب رفض الأديب بهاء طاهر تسلم جائزة مبارك للآداب

توفي منذ قليل الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر بمحافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة.

بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر إلى أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حتى الآن.



رفض بهاء طاهر تسلم جائزة مبارك للآداب

كان بهاء طاهر صاحب مواقف سياسية مبدئية، مناصرا للحرية والديمقراطية، حيث أيد ثورة 25 يناير 2011 ورد خلالها جائزة مبارك التي كان قد حصل عليها قبل سنتين.

وكان قد أعلن الأديب بهاء طاهر رفضه جائزة مبارك للآداب التي تحمل اسم الرئيس محمد حسني مبارك وقال طاهر إنه قبل الجائزة ، وهي ارفع الجوائز المصرية، عام 2009 بأعتبارها في المقام الأول جائزة الدولة المصرية والان وقد أهدر نظام مبارك دماء المصريين الطاهرة فإني أرد هذه الجائزة بكل راحة ضمير