عقل مصري عظيم.. إبراهيم عيسى ينعى بهاء طاهر

نعى الإعلامي إبراهيم عيسى الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنية مساء اليوم .

وأضاف عيسى خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، أن وفاة بهاء طاهر خبر مؤسف وحزين "الله يرحمه ويحسن إليه".

وأكد أن الراحل بهاء طاهر، كان عقلا مصريا عظيما، بدأ حياته مذيعا، معقبا:"ترك إرثا وضميرا وطنيا عظيما".

صراع مع المرض



توفي مساء اليوم الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر بمحافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة.

بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حتى الآن.

ومن أشهر روايات بهاء طاهر: خالتى صفية والدير وواحة الغروب.