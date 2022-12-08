تعرضك للخطر.. قم بإيقاف تشغيل هذه الإعدادات فورا على فيسبوك 

يمكن لتطبيق فيسبوك Facebook أن يجمع عنك الكثير من البيانات الشخصية وكذلك المعلومات الخاصة بجهازك وتفضيلاتك المختلفة، حيث غالبا يقوم ببيع هذه البيانات لشركات الإعلانات دون إذن منك، ولكن الخطير في القصة أن يمكن استغلال هذه البيانات بشكل سيئ عند اختراق حسابك على فيسبوك.

وبحسب موقع All Things Secured فإنه يمكن إيقاف تشغيل عددا من الإعدادات الخاصة بك في فيسبوك Facebook ، للحد من الحصول على هذه البيانات سواء من خلال فيسبوك أو من خلال أي شخص آخر قد يطلع على بيانات حسابك.

قم بإيقاف تشغيل سجل الموقع على فيسبوك



إذا كنت تستخدم تطبيق فيسبوك على الهاتف الذكي، فقد لا تدرك مقدار بيانات الموقع التي يمتلكها فيسبوك عنك، حيث تُستخدم هذه المعلومات لمساعدتك على فهم ما هو حولك بالإضافة إلى تقديم إعلانات أكثر صلة بك، ولكن من المخيف معرفة أن فيسبوك يمكنه تتبع موقعك.

لإيقاف تشغيل سجل الموقع على فيسبوك ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم ادخل على الإعدادات ثم الموقع.

قم بإيقاف تشغيل التعرف على الوجه على فيسبوك



ولدى فيسبوك القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على وجهك في صورة أو مقطع فيديو يتم تحميله على نظامهم الأساسي.

ولإيقاف تشغيل هذه الميزة ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم التعرف على الوجه، ثم قم بإيقاف تشغيل التعرف على الوجه.

الحد من تتبع إعلانات فيسبوك

وبينما لا يمكن التحكم في جميع المعلومات التي يمتلكها فيسبوك عنك، إلا أنه يمكن الحد من البيانات الموجودة على فيسبوك، والتي يمكن استخدامها من قبل شركات الإعلانات.

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم ادخل على فحص الخصوصية ثم تفضيلات الإعلان على فيسبوك .

السيطرة على نشاطك خارج فيسبوك

للتحقق من الشركات التي تقوم بذلك ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم معلومات فيسبوك ثم النشاط خارج فيسبوك.

امسح التاريخ الحالي ، صم تغيير إعدادات النشاط في المستقبل

سيتعين عليك النقر فوق "إدارة نشاطك خارج فيسبوك " ، ثم "إدارة النشاط المستقبلي" ، ثم النقر فوق الزر "إدارة النشاط المستقبلي" ، ثم النقر فوق الزر الصغير الصغير لإيقاف تشغيله.

سيُظهر لك فيسبوك تحذيرًا يقول "هل أنت متأكد أنك تريد القيام بذلك، اضغط على نعم ثم إيقاف التشغيل.