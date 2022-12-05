اعرف من هنا.. إلى أي درجة أنت مدمن فيسبوك

تأخذ مشكلة إدمان فيسبوك Facebook في النمو لدى العديد من المستخدمين للموقع فإن كنت تجد الاتصال والمشاركة والتعلم عبر موقع فيسبوك قد حل محل كل وسائل التواصل والتعلم في حياتك، فبنسبة كبيرة أنت تعاني من إدمان فيسبوك.

يعد فيسبوك Facebook أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة وأكثرها زيارة على الإطلاق، فيقضي بعض هؤلاء المستخدمين وقتًا غير طبيعي في تصفحه، تاركين الساعات تمضي بلا رقيب، فلا يكتمل لهم عمل، بل أن الأمر يصل بهم إلى إهمال أهلهم وأصدقائهم الذين يعيشون معهم في العالم وسنوضح علامات إدمان فيسبوك وفقا لموقع ويكي هاو.

علامات إدمان فيسبوك

• أن يكون أول ما تفعله حين تستيقظ صباحًا هو "تفقد الفيس بوك"، وأن يكون كذلك آخر ما تفعله مساءًا قبل أن تنام.

• ألا يثيرك أي شيء سوى فيسبوك وأن تشعر بالفراغ بدونه وأن يصير قضاؤك وقتًا تتصفحه هو كل ما ترغب فيه، إلى الحد الذي يشتتك عن القيام بالأعمال التي لابد أن تقوم بها أو الالتزام بالواجبات العائلية. حين يسبب عدم متابعتك له ألمًا جسديًا وعرق ومرض وألا تستطيع صبرًا حتى تعود إليه، حينئذ يصير هوسك بالفيس بوك أمرًا غير صحي.

• ألا تتمكن من قضاء يوم بدون استخدام فيسبوك وأن تعاني من أعراض "انسحاب" فيسبوك إن اضطررت إلى ذلك، مثل أن يفقد كل شيء آخر متعته، وأن تحاول إيجاد طريقة للوصول إلى الفيس بوك حتى وإن كان ذلك يعني استخدامك لجهاز كمبيوتر لا يخصك أو جهاز كمبيوتر يصعب الوصول إليه أو يشتد قلقك من أن تفوتك أي تحديثات على الفيس بوك. تعتبر هذه العلامات شديدة الجدية.

• تفقد فيسبوك عدة مرات خلال اليوم علامة على السلوك القهري، حتى إن لم تكن تستخدمه بشكل ثابت (مما يعني أنك تحتاج إلى فحص للواقع). إذ سيؤثر قضائك لأكثر من ساعة يوميًا متصفحًا للفيس بوك بالسلب على كل التزاماتك الأخرى في الحياة، وقد يؤدي إلى مشاكل واضطرابات اجتماعية.

• ألا تسير حياتك الواقعية على ما يرام، وأن يمثل فيسبوك حياة تخيلية تهرب إليها، يكون كل شيء فيها غير مثقل ومتأنق وسعيد وبسيط- بعكس كل ما يحدث في حياتك الواقعية.

• ألا يهمك الحصول على قسط وفير من النوم. وأن تصير مستعدًا بدلًا من ذلك أن تبقى مستيقظًا طوال الليل، حتى تستجيب لحاجتك لاستخدام الفيس بوك. قد يظن أصدقائك على الفيس بوك بطبيعة الحال، إن استأذنت لتنام، أنك تلتمس الأعذار حتى ترحل عنهم.

• أن تقع في أعماق الحنين للماضي. أحد علامات أنك تحتاج إلى فترة من الراحة بعيدًا عن فيسبوك هي أن يصير وسيلة تمكنك من العيش في ماضيك. فما إعادة قولبة الحب القديم وصداقات الماضي في قوالب جديدة، على أمل أن تحدد تلك النقطة التي كان لابد فيها لحياتك أن تأخذ منحنى مختلف ومحاولة إصلاحها بالعيش في أحلام فيسبوك، ما هو إلا عودة للوراء وتعذيب للنفس بسبب العلاقات التي لم تنجح. لابد أن ترى أهمية العيش في الحاضر. يعد هذا النوع من الحنين للماضي أكثر تدميرًا إن كنت ثرثارًا تتحدث عن علاقاتك الحالية، إذ قد يقرأ آخرون كلماتك وقد يفهمها البعض كعلامات خيانة، نزوة عاطفية.

• أن تشعر بالوحدة الشديدة، رغم أن لديك مئات الأصدقاء على فيسبوك.