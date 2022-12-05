يقضي على حياتك .. كيف تتخلص من إدمان فيسبوك

يعد فيسبوك Facebook أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة وأكثرها زيارة على الإطلاق، فيقضي بعض هؤلاء المستخدمين وقتًا غير طبيعي في تصفحه، تاركين الساعات تمضي بلا رقيب، فلا يكتمل لهم عمل، بل أن الأمر يصل بهم إلى إهمال أهلهم وأصدقائهم الذين يعيشون معهم في العالم.

وتأخذ مشكلة إدمان فيسبوك في النمو لدى العديد من المستخدمين للموقع فإن كنت تجد الاتصال والمشاركة والتعلم عبر موقع فيسبوك قد حل محل كل وسائل التواصل والتعلم في حياتك ، سنوضح كيفية معالجة ذلك، بدون التوقف عن الاستمتاع بتطبيق التواصل الاجتماعي، بل ليساعدك على التعرف ما إن كان استخدامك له إدمانًا أم لا، ولتعينك على إيجاد طرق بناءة للتواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، وفقا لموقع ويكي هاو.



1- لاحظ علامات إدمان الفيسبوك. توجد علامات شائعة مشتركة بين كل الأنشطة الإدمانية قد تؤدي إلى اضطراب في عملية التواصل الاجتماعي وسلوكيات هوسية، وقد تبين العلامات الآتية حاجة غير صحية إلى استخدام فيسبوك:

أن يكون أول ما تفعله حين تستيقظ صباحًا هو "تفقد الفيسبوك"، وأن يكون كذلك آخر ما تفعله مساءًا قبل أن تنام.



تفقد فيسبوك عدة مرات خلال اليوم علامة على السلوك القهري، حتى إن لم تكن تستخدمه بشكل ثابت (مما يعني أنك تحتاج إلى فحص للواقع). إذ سيؤثر قضائك لأكثر من ساعة يوميًا متصفحًا للفيس بوك بالسلب على كل التزاماتك الأخرى في الحياة، وقد يؤدي إلى مشاكل واضطرابات اجتماعية.

ألا تتمكن من قضاء يوم بدون استخدام فيسبوك وأن تعاني من أعراض "انسحاب" الفيس بوك إن اضطررت إلى ذلك، مثل أن يفقد كل شئ آخر متعته، وأن تحاول إيجاد طريقة للوصول إلى الفيس بوك حتى وإن كان ذلك يعني استخدامك لجهاز كمبيوتر لا يخصك أو جهاز كمبيوتر يصعب الوصول إليه أو يشتد قلقك من أن تفوتك أي تحديثات على الفيس بوك. تعتبر هذه العلامات شديدة الجدية.

2- اسأل نفسك ما الذي تفعله على الفيس بوك. أبدأ في تحديد ما الذي تستفيده من الفيس بوك بشكل واعٍ بدلًا من السقوط تحت تأثير سحره. من الصحي أن تسأل نفسك أسئلة عن قيمة الفيس بوك في حياتك، خاصة حين تشعر أنه ربما بالغت قليلًا في استخدامه. يقتصر استخدامك له على الأشياء التي تشكل قيمة حقيقية بالنسبة لك، في خلال فترة محددة من الزمن. سجل ما تفعله على الفيس بوك لمدة أسبوع. واظب على القيام بمهمة التحقق من الواقع؛ واحصل على مذكرة صغيرة وكرس وقتًا لتسجيل آخر المستجدات فيها.

3- قرر ما هي قيمة فيسبوك بالنسبة لك. توجد أهمية للحدود أهمية، أيًا كان سبب تواجدك في هذه الشبكة ومعرفة ما له قيمة، وما ليس له سيساعدك على كبح جماح عادات الإنترنت السيئة. قد يتسع سبب مثل إبقاء عائلتك على إطلاع بكافة المستجدات المتعلقة بك، سواء كانت محلية أو دولية، بل ويخرج عن السيطرة إن اتسع مفهومك عن العائلة نفسها. إن كنت تستخدم شبكة فيسبوك لأجل العمل ولأغراضك الشخصية، فسوف تزداد قيمته أكثر، ولكنه لا يزال من المهم أن تضع حدودًا قيمة للوقت الذي تقضيه في العمل وفي أغراضك الشخصية. ضع في اعتبارك الآتي حين تبدأ في تحديد القيمة الفعلية لوقتك على فيسبوك.

4- حاول أن تبعد نفسك عن الفيس بوك لفترة ما لتختبر نتيجة الأمر. ليس الغرض أن تترك فيسبوك بشكل نهائي، ولكنه من المفيد أن تختر فترة محددة وتقرر ألا تستخدمه طوال تلك الفترة على الإطلاق. وقد يأخذ بعض المستخدمين على سبيل المثال فترة إجازة الصيف كفترة بعيدًا عن التطبيق ويأخذ آخرون فترة الصوم.

5- استهدف حلولًا تجعلك أكثر ذكاءًا وبراعة في استخدامك للفيسبوك مستقبلًا. لعله أمر بناء وأكثر إنتاجية بكثير ويعود عليك بالنفع الاجتماعي.

6- كن حريصًا ألا تقع في فخ السباق من أجل جمع أكبر عدد من الأصدقاء. لابد أن تتوقف عما يسمى، عن جدارة "إدمان طلب الصداقات"، إن كنت متحفزًا نحو جمع مزيدًا من الأصدقاء، بقدر يفوق قدرتك الواقعية على التواصل بانتظام

7- اجعل تصفح الفيس بوك أمرًا عسيرًا. أطلب من أحدهم وضع كلمة سر لجهاز الكمبيوتر أو حاسوبك المحمول لتمنع نفسك من فتح فيسبوك، وامسح صفحتك الشخصية تمامًا في الحالات القصوى.



8- قرر أنه ليس من الضروري أن ترى كل الأخبار التي تظهر منذ تفقدت فيسبوك آخر مرة. لابد أن هناك المزيد من الأخبار التي لم تظهر لك، مهما كانت كمية الأخبار التي تراها. لا يوجد فرق بين منشور لم تره ومنشور لم يوجد من الأساس، الأمر الذي لا يمثل لك أي مشكلة.