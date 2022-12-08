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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري: ليس من أخلاق الإسلام خوض معركة ضد إنسان ميت

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أكد الشيخ أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، أن للموت حرمة وبالموت تنقطع الخصومة بين الناس .

 

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 وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  مهما كان هناك خصومة وجدل وهجوم متبادل بين شخصين وحدثت لحظة الوفاة لإحداهما تتوقف الخصومة في الحال ".

 

 وأضاف أسامة الأزهري:"  ليس من أخلاق الإسلام خوض معركة ضد إنسان ميت،  وفي حال حدوث هذه المعركة تدل انعدام النبل".

 

 وتابع أسامة الازهري:"اليهود بالغوا في عداوة الرسول وحاولوا قتله أكثر من مرة ، لكن عندما مرت بسيدنا محمد جنازة يهودي فقام وقال الصحابة له إنها جنازة يهودي  ورد النبي قائلا:" أليست نفسا ".

 

وأكمل أسامة الازهري:" بالموت تنقطع الخصومة بين الناس مهما كانت الإساءة  والموت يسدل الستار عن أي خصومة".

 

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