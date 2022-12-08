أكد الشيخ أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، أن للموت حرمة وبالموت تنقطع الخصومة بين الناس .

وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مهما كان هناك خصومة وجدل وهجوم متبادل بين شخصين وحدثت لحظة الوفاة لإحداهما تتوقف الخصومة في الحال ".

وأضاف أسامة الأزهري:" ليس من أخلاق الإسلام خوض معركة ضد إنسان ميت، وفي حال حدوث هذه المعركة تدل انعدام النبل".

وتابع أسامة الازهري:"اليهود بالغوا في عداوة الرسول وحاولوا قتله أكثر من مرة ، لكن عندما مرت بسيدنا محمد جنازة يهودي فقام وقال الصحابة له إنها جنازة يهودي ورد النبي قائلا:" أليست نفسا ".

وأكمل أسامة الازهري:" بالموت تنقطع الخصومة بين الناس مهما كانت الإساءة والموت يسدل الستار عن أي خصومة".