القوى العاملة تنهي احتجاج 160 عاملا بشركة "الفا لايت"

نجحت وزارة القوى العاملة في فض احتجاج 160 عاملاً بشركة " الفا لايت " لصناعة اللمبات بقويسنا بمحافظة المنوفية حيث استأنف العمال عملهم في جميع المواقع الإنتاجية بالشركة تأكيدا على حرصهم على زيادة الإنتاج، حيث أستجابوا لتدخل ممثلي الوزارة الذين بدورهم استمعوا الى مطالبه .

واستجاب العمال لطب الوزارة بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع القائم بينهم وبين إدارة الشركة بصورة ودية وفقا لأحكام القانون،واتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم وعدم تعطيل العمل والإنتاج، وانه جرى الاتفاق على أن تبدأ جلسات التفاوض بمقر الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة،وبحضور ممثلي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وادارة الشركة خلال الأسبوع المقبل.

وتتابع الوزارة في كافة مواقع العمل ،والتواصل مع كافة الاطراف في حال وجود نزاعات ،وتفعيل وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية لضمان استقرار علاقات العمل في كافة المنشآت وهو ما تسعى جميع الأجهزة التنفيذية بالوزارة لتحقيقه .