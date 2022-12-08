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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نيفين الكيلاني: مصر تبنت مشروعاً ضخماً للتحول الرقمي للمحتوى الثقافي وحماية المخطوطات

مؤتمر الوزراء المسؤولين
مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية، يُعد فرصةً مُتصلةً لتبادل الرؤى، ووضع التدابير التي من شأنها أن تُبرز ثقافتنا العربية، وتراثنا، وتُقدمها للعالم بهيةً مزدهرةً، مُشيرة إلى أن المؤتمر يُبلور التنوع الثقافي الذى تمتاز به تقافتنا العربية، ويُلقي الضوء صوب انفتاحنا على الثقافات العالمية، من خلال جيل جديد تَمكن من أساليب التكنولوجيا الحديثة، وطوعها للاطلاع على الثقافات العالمية، ونشر الثقافة العربية على نطاق عالمي، بفنونها وآدابها وتراثها للعالم.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، المُنعقد في مدينة الرياض، ونظمته وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر من خلال تبنيها مشروعاً ضخماً للتحول الرقمي للمحتوى الثقافي، وحماية المخطوطات، وصون التراث الثقافي غير المادي تدعوكم جميعاً إلى صياغة خطة مشتركة لصون التراث الثقافي غير المادي تُحدد أولويات كل دولة، و التعاون بين الدول العربية لتطبيق تلك الخطة وفقًا لآليات منهجية مُحكمة، من خلال الخبراء بكل دولة، وبتنسيق من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".


وهنأت وزيرة الثقافة، الوزراء العرب على نجاح جهودهم إزاء إدراج العديد من العناصر التراثية العربية، بالدورة الـ17 للجنة الدُولية الحكومية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، مؤكدة أن  الحضور العربي  كان بارزاً ومعبراً عن التعاون العربي فى مجال الثقافة

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