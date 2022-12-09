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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : خطة عمل جديدة

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

برج الثور ليسوا مهملين في عاطفتهم، يقعون في الحب خطوة بخطوة، لديهم مشاعر قوية جدا، عندما يقعون في الحب، تصبح الأمور جادة نسبيًا وتستمر لفترة طويلة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيكون الارتباك هو الكلمة الصحيحة التي يمكن أن تصف يومك اليوم، من وقت استيقاظك مباشرة، ستشعر بالارتباك بشأن الأشياء التي ستستمر في متابعتها مع تقدم اليوم سيؤثر هذا أيضًا على حياتك الشخصية والمهنية اليوم، حاول إرخاء عقلك من خلال الانخراط في هواياتك إلى جانب التفكير بعقل صافٍ، تحدث إلى أحبائك لتوضيح ارتباكك المتكرر الذي يحدث اليوم.

توقعات برج الثور مهنيا

يفضل أن يكون خيارًا أفضل لتبسيط الأمور والآراء قبل المضي قدمًا من أجل العمل بوضوح اليوم، سيكون يومًا عاديًا بالنسبة لك من الناحية المهنية، وهو ما سيعمل على استقرار حياتك المهنية اعتبارًا من الآن، أيضًا، لا يبدو أن هناك فرصًا جديدة تقترب منك لمدة يوم أو نحو ذلك.

توقعات برج الثور صحيا

من الناحية الصحية، تجنب التعرض للتوتر اليوم لأنه يمكن أن يؤثر على حالتك العقلية أيضًا.

توقعات برج الثور عاطفيا

تستمر حياتك العاطفية في الازدهار، سيكون وجودك موضع تقدير كبير من قبل شريك حياتك، مما يجعلك تفهم قيمتك في حياتهم، قم بإحداث تغيير في روتينهم الرتيب عن طريق إخراجهم إلى مكان ما في نزهة قصيرة.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

لا توجد مكاسب مالية كبيرة اليوم بالنسبة لك، مع تقدم اليوم ، قد تشارك في البحث عن المكافآت والتقدير بدلاً من الفوائد المالية، أيضًا ، كن مستعدًا لخطة عملك الجديدة حيث قد يبدي بعض المستثمرين اهتمامًا بالنصف الأخير من اليوم.

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