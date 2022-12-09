أستاذ الاقتصاد الزراعي: أزمة الغذاء الحالية ليست الأولى ورأيناها في السبعينيات..فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أزمة الغذاء الحالية ليست الأولى ورأيناها في السبعينيات بسبب ارتفاع أسعار النفط والأزمة التي حدثت في 2008 والتي زاد سعر القمح فيها 30%.

وقال أشرف كمال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أنه كان هناك استراتيجية لوزارة الزراعة تستهدف رفع انتاجية الاراضي نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتقارب الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأشار أشرف كمال إلى أنه تم زراعة 300 ألف فدان من قصب السكر و500 ألف فدان من البنجر لإنتاج السكر.

اقتحمنا 11 سوقا جديدا

وأستكمل أستاذ الاقتصاد الزراعي، تصريحاته قائلا “يجب أن نسيبر في طريقين الأول زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة والثاني احلال المنتج المحلي بدلا من المستورد”، مؤكدا أنه اقتحمنا 11 سوق جديد لتصدير الخضروات والفاكهة

