عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الاقتصاد الزراعي: أزمة الغذاء الحالية ليست الأولى ورأيناها في السبعينيات..فيديو

الغذاء
الغذاء

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أزمة الغذاء الحالية ليست الأولى ورأيناها في السبعينيات بسبب ارتفاع أسعار النفط والأزمة التي حدثت في 2008 والتي زاد سعر القمح فيها 30%.

وقال أشرف كمال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أنه كان هناك استراتيجية لوزارة الزراعة تستهدف رفع انتاجية الاراضي نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع   أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتقارب الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأشار أشرف كمال إلى أنه تم  زراعة 300 ألف فدان من قصب السكر و500 ألف فدان من البنجر لإنتاج السكر.

 

اقتحمنا 11 سوقا جديدا

وأستكمل  أستاذ الاقتصاد الزراعي، تصريحاته قائلا “يجب أن نسيبر في طريقين الأول زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة والثاني احلال المنتج المحلي بدلا من المستورد”، مؤكدا أنه اقتحمنا 11 سوق جديد لتصدير الخضروات والفاكهة 
 

الصادرات الزراعية الخضروات والفاكهة وزارة الزراعة مصر الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

رجاء خاص من بركات لـ الحكام بشأن مباريات الدوري

شوبير يكشف عن حالات تحكيمية بحاجة لتدخل كلاتنبيرج

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

حكم صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما علي من رمضان..الإفتاء تجيب

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ