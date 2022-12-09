إعلام سوهاج يناقش عروضا وحملات إعلانية للطلاب

عقد بمقر كلية الآداب بجامعة سوهاج، برعاية الأستاذ الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيسة قسم الإعلام بالكلية، وتحت إشراف الدكتور عبدالباسط أحمد هاشم الأستاذ أستاذ مادة الإعلان التطبيقي للفرقة الثالثة قسم اعلام بشعبتي الصحافة والعلاقات العامة، احتفالية لعرض قام به طلبة الفرقتين حملاتهم الإعلانية عن أسماء شركات مقترحة.

حيث قامت كل مجموعة من الطلبة باختيار اسم شركة وتصميم شعار لها، ووضع هتاف خاص بها، وتصميم حملات إعلانية متكاملة ضمت إعلانات صحفية وإذاعية وتلفزيونية واعلانات خارجية ومجسمات إعلانية ومطويات وكتيبات إعلانية وغيرها من التطبيقات الإعلانية المختلفة ومواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ونال هذا العرض اعجاب الحضور وعلى رأسهم عميد الكلية ورئيس القسم اللذان أشادا بجودة هذه الحملات وتكامل عناصرها وروح الفريق والعمل الجماعي بين الطلبة في التصميم والعرض.

من جانبه قال الدكتور عبد الباسط هاشم ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العروض التى تهدف فى المقام الاول الى ثقل خبرات الطلبة وزيادة مهاراتهم التثقيفية.

مشيرا إلى أن هذه العروض والحملات سيتم عرضها تباعا على منصات الفيس بوك واليوتيوب.

الجدير بالذكر ان العرض حضره ايضا الدكتورة اسماء عشري المدرس بقسم الإعلام، والاستاذة رحاب الشريف والأستاذ السيد عاطف المعيدين بالقسم.