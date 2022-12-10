المشدد 6 سنوات لـ تاجر دواجن لاتجاره فى المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11687 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2267 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س ع"، 35 سنة، صاخب محل دواجن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب أحرز جوهراً مخدراً (الهيروين) يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.