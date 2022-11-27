مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

شيع أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية جثمان الشاب مصطفى، الذي توفي قبل عقد قرانه بأيام قليلة، بزفة سيارات إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة شبرا الخيمة وسط إنهيار أسرة الفقيد وزملائه، ودعوات له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.



كان الشاب قد لقي مصرعه على يد 4 من بينهم مسجّل خطر بـ9 طلقات نارية تركزت في الصدر والبطن بدائرة مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين شقيقه الأكبر وأعز أصدقاءه، ووجد نفسه طرفا فيها بجوار شقيقه، ما دفع المتهم للانتقام منه، والتخلص منه، قبل 7 أيام كانت تفصل عريس شبرا الخيمة على حفل زفافه المزمع عقده بداية الأسبوع المقبل.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب وإصابة آخرين، وانتقلت قوة من قسم ثان شبرا الخيمة وعثرت على جثمان شاب مصطفى 26 سنة، مصاب بعدة طلقات، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.