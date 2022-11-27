ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة سرقة تاكسي بالإكراه من سائقه بدائرة مركز بنها.

وتبين أن وراء الواقعة عاطلين كونا عصابة للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح إستدرجا المجني عليه من شبرا الخيمة إلى بنها لتوصيلهما وفي الطريق قاما بتهديده بسلاح ابيض وفرد خرطوش وسرقا التاكسي وفرا هاربين.



ألقي القبض على المتهمين واحيلا لجهات التحقيق المختصة والتي امرت بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وتحريز الاسلحة والمخرات التي جري ضبطهما مع المتهمين وإرسالها للمعمل الجنائي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من سائق تاكسى مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بقيام شخصين بإستقلال السيارة قيادته من أمام محل سكنه بزعم توصيلهما إلى مدينة بنها وأثناء سيره بطريق بدائرة مركز بنها فوجئ بقيام الشخص الذي يجاوره بإشهار سلاح أبيض والآخر فرد محلى وقاما بإرغامه على الوقوف والنزول تحت تهديد السلاح وإستوليا منه على هاتفه المحمول والسيارة ولاذا بالفرار.



وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عقب إستخدام أحدث التقنيات الفنية أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وكمية لمخدر الهيروين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق.