ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة سرقة تاكسي بالإكراه من سائقه بدائرة مركز بنها، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين كونا عصابة للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، واستدرجا المجني عليه من شبرا الخيمة إلى بنها لتوصيلهما، وفي الطريق قاما بتهديده بسلاح أبيض وفرد خرطوش وسرقا التاكسي وفرا هاربين.



ألقي القبض على المتهمين وأحيلا لجهات التحقيق المختصة، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وتحريز الأسلحة والمخرات التي تم ضبطهما مع المتهمين وإرسالها للمعمل الجنائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من سائق تاكسى، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بقيام شخصين باستقلال السيارة قيادته من أمام محل سكنه بزعم توصيلهما إلى مدينة بنها وأثناء سيره بطريق بدائرة مركز بنها، فوجئ بقيام الشخص الذي يجاوره بإشهار سلاح أبيض والآخر فرد محلى، وقاما بإرغامه على الوقوف والنزول تحت تهديد السلاح واستوليا منه على هاتفه المحمول والسيارة ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث كفشت جهوده عقب استخدام أحدث التقنيات الفنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.