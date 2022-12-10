قبل موقعة البرتغال.. شوبير يوجه رسالة للاعبي المغرب: فرحونا

حرص الإعلامي أحمد شوبير، علي دعم منتخب المغرب قبل المواجهة المصيرية فى الخامسة مساء اليوم السبت أمام البرتغال باستاد "الثمامة"، فى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونشر شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجوم منتخب المغرب وعلق قائلا: "فرحونا".

ويتطلع المغرب ليصبح أول فريق أفريقى يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم بشكل عام، بعد إقصاء المنتخبات الأفريقية الثلاثة السابقة التى وصلت لربع النهائي في هذه المرحلة، وهى الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

