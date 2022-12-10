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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد| فرحة الجماهير بشوارع المغرب ومصر وقطر وفرنسا بعد الفوز التاريخي

منتخب المغرب
منتخب المغرب

رصدت كاميرا "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، فرحة الجماهير المغربية أمام ستاد الثمامة القطري، وفي لقطات أخرى أمام المقاهي المصرية بعد فوز منتخبهم التاريخي على نظيره البرتغالي وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم المقام في قطر.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن المغرب صنع تاريخًا جديدًا للكرة العربية، وأثبت أن العرب قادرون على تخطي الأدوار التمهيدية لبطولات كأس العالم والوصول لنصف النهائي، ومدربه استطاع غرس الحلم في لاعبيه، مشيرًا إلى أن منتخب البرتغال كان حائرًا في فهم المغرب خلال شوطي المباراة.

 ففرحة المغرب فرحتنا 

وأكد: “السبت 10 ديسمبر تاريخ هام لا ينسى؛ ففرحة المغرب فرحتنا وفرحة العرب وإفريقيا فرحتنا، بعدما نسينا الفرح لأعوام وأعوام وظننا أننا دائمًا في المؤخرة ويكفينا الدور الأول، والمغاربة استطاعوا فعل ما لم نستطع فعله من قبل، وأثبت لاعبوه أن العزيمة والرجولة تفعل المستحيل”، مضيفًا: “فرحة كبيرة نتحدث عنها، وكل الدول العربية وقفت خلف المغرب خلال مشوارها، ولا سامح الله من أضاع على المنتخب المصري فرصة المشاركة في المونديال القطري، ولكن أملنا في المنتخب المغربي لا حدود له”.

خيري رمضان كأس العالم الجماهير المغربية مصر المونديال

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