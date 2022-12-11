عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات، بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقبيل رفع الجلسة أحال رئيس المجلس، طلب مناقشة مقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة، وكذلك تعقيب وزيرة البيئة، للجنة الطاقة والبيئة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسة اليوم، تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحة أن هناك 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطني عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.

وأكدت تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وذوى الهمم، بل وتخصيص يوم للمرأة والشباب وللمجتمع المدني، والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني لأول مرة فى المنطقة الخضراء والزرقاء، وحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية فى المنطقة الزرقاء، وتخصيص المنطقة الخضراء لمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية والشباب والمرأة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك نتائج هامة لقمة المناخ، خاصة فيما يتعلق إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، مشيرة إلى السعي على ضرورة البناء على نتائج وتوصيات قمة المناخ للتصدي للتغيرات المناخية والكوارث البيئية المحتملة، لافتة إلى إشادة دول العالم بالتنظيم وكذلك نتائج المؤتمر الدولي الهام.