أشعل النار في جسده..القصة الكاملة لـ تخلص ترزي من شقيقه بالقليوبية

جريمة مأساوية شهدتها محافظة القليوبية بعدما تجرد من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه مشاعر الغل والغضب، ونسي تربيتهما معاً ومشاركته شقيقه في مرحلة طفولته وأحلامه وأماله، ليشق الشيطان طريقاً لقلبه وعقله ويرسم خطوط الإنتقام لترزي حريمي للتخلص من شقيقه لوجود خلافات أسرية بينهما واختلافهم على تقسيم الميراث، لينتهي به الحال خلف القضبان نادماً على فعلته الشنعاء ولكن بعد فوات الآوان.

ترزي حريمي ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة

بدأت الجريمة في مركز قها التابع لـ محافظة القليوبية، بوجود خلافات بين المتهم ويدعى "مجدى ع إ"، 36 سنة، ويعمل ترزى حريمى،وشقيقه المجنى عليه "حمادة ع إ" ويعمل قهوجي، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، ليلعب الشيطان في رأس المتهم للإنتقام والتخلص من شقيقه، ليلهمه الشيطان إلى شراء جالون بنزين من احدى محطات الوقود، ثم الذهاب إلى محل سكنه مع أخوه وسكب عليه البنزين وأشعل في جسد أخوه النيران، متجردا من كل مشاعر الإنسانية فالتهمت النيران جسد المجني عليه وتم نقله للمستشفى ولقي مصرعه.

المتهم اشترى جالون ممتلئ بمادة سريعة الاشتعال

تعود أحداث الحريمة، عندما أحال المستشار خيري فخري المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم ويدعى "مجدى ع إ" 36 سنة ترزى حريمى لمحكمة الجنايات لأنه، قتل عمدا شقيقه المجنى عليه "حمادة ع إ" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وأعد "جالون ممتلئ بمادة سريعة الاشتعال" وذلك على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين المجنى عليه لخلافات أسرية.

ويذكر أن تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أكدت وجود خلافات عائلية بين المتهم والمجنى عليه، ونشبت بينهما مشاجرة هدد خلالها المتهم المجني عليه بقتله وبالفعل اصطحب زجاجة بها مادة البنزين والقى بها على صدر وجسد شقيقه ثم أشعل النيران في جسد شقيقه حتى فاضت روحه إلى بارئها.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 687 لسنة 2021 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 3148 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدى ع إ"، 36 سنة، ترزى حريمى، مقيم قها بمحافظة القليوبية، قتل عمدا شقيقه المجنى عليه "حمادة ع إ"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض "جالون ممتلئ بمادة سريعة الاشتعال" وذلك على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين شقيقه المجنى عليه لخلافات أسرية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم توجه لأحد محطات الوقود وبحوزته جالون ملأه بمادة سريعة الاشتعال "بنزين" وذلك بعد أن قرر التخلص من شقيقه المجنى عليه وتوجه للمكان الذى تأكد من تواجده وهو مسكنهما، وأثناء سيره تقابل مع المجني عليه وتجددت بينهم الاشتباكات وعلى إثر ذلك سكب مادة البنزين على جسد المجني عليه وأشعل النيران بجسده متجردا من كل مشاعر الإنسانية فالتهمت النيران جسد المجني عليه وتم نقله للمستشفى ولقي مصرعه.

السجن 15 عام مصير قاتل شقيقه

لتقرر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، بالسجن لمدة 15 عاما لترزي قتل شقيقه القهوجي لوجود خلافات أسرية بينهما.