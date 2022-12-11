دار الإفتاء: يستحبُّ القيام لمن تمرُّ عليه جنازة حتى تمضي عنه

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحبُّ القيام لمن تمرُّ عليه جنازة حتى تمضي عنه، وأن يستمرَّ مَن يتبعها في القيام حتى توضع.

واضافت الدار عبر الفيسبوك : ورد في السنَّة المشرَّفة الأمر بالقيام للجنازة؛ فقال النبي ﷺ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع» رواه البخاري.

ولقول جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهما: مرَّت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية! فقال: «إن الموت فزَع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» رواه مسلم. ففي الأحاديث أمر بالقيام للجنازة حتى تَمُرَّ أو توضَع؛ وألَّا يجلس مَن تبعها حتى توضع عند القبر، ولا فرق في ذلك بين كون الميت مسلمًا أو غيرَ مسلم؛ لأن مقتضى التعليل بقوله ﷺ: «أليست نفسًا!» أن ذلك مطلوب لكل جنازة.

يجوز أداء صلاة الجنازة مرتان على المتوفي .. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.. وأجابت لجنة الفتوى ، في فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة.صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وصلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات ، صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.