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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرد فلوسكم منين | قرار مأساوي من ربة منزل بالمنوفية بسبب الديون

سيدة تشنق نفسها في
سيدة تشنق نفسها في المنوفية

تخلصت سيدة من حياتها بقرية منشأة غمرين بمركز منوف في محافظة المنوفية شنقا داخل حجرتها عقب تراكم الديون عليها وعدم قدرتها على سدادها.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد مراد ابو الدهب رئيس مباحث مركز منوف بتخلص سيدة من حياتها شنقا داخل منزلها في قرية منشأة غمرين.

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بالانتقال تبين تخلص السيدة " ح.ا " 45 سنة ربة منزل شنقا، وبسؤال ابنتها أكدت أنه أثناء دخولها الغرفة علي والدتها وجدتها متدلية من حبل داخل شقق غرفتها شنقا.

كما أكدت أن والدتها أصيبت بحالة نفسية سيئة عقب تراكم الديون عليها حيث اقترضت أموالا من البنوك وكذلك من عدد من الجيران ولم تقدر علي سدادها فقررت التخلص من حياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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