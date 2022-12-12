بوريل: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا إيرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن إيران تنفذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين وكان آخرها اليوم.

وأكد بوريل في تصريحات له اليوم، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا إيرانيا، متابعا: "سنفرض عقوبات على كيانات إيرانية تدعم روسيا عسكريًا".

وأوضح مشؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن إيران تنفذ أحكام إعدام لقمع وإخافه المتظاهرين.

كما أشار إلى أن تقدم البرنامج النووي الإيراني مقلق للغاية.

وبالنسبة لروسيا، قال جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن العقوبات على روسيا وعلينا الاستمرار في العمل.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "سنعمل على محاسبة كل من يلعب دورًا في الحرب الروسية على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على فرض عقوبات فردية ضد 200 كيان وشخص من روسيا.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا.