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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايزر تتوقع بين 10 و15 مليار دولار عائدات محتملة من اللقاحات بحلول 2030

فايزر
فايزر

أعلنت شركة فايزر الامريكية عن أن الإيرادات السنوية من محفظة لقاحات مودرنا الخاصة بها قد تصل إلى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مما يخفف المخاوف من حدوث ضربة حادة لخطها الأساسي من الانخفاض المتوقع في الطلب على لقاح كوفيد 19 وانتهاء براءات الاختراع.

وارتفعت أسهم الشركة- التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها- بنسبة 2٪ تقريبًا لتصل إلى 52.59 دولارًا خلال فترة ما بعد الظهيرة وساعدت على رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية.

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 100 مليار دولار هذا العام - أكثر من ضعف مستوى ما قبل الجائحة - مدعومًا بالطلب القوي على لقاح كوفيد 19 والعلاج الفموي باكسلوفيد.

وفي نوفمبر ، رفعت شركة فايزر توقعاتها لمبيعات 2022 من لقاح COVID-19 بمقدار 2 مليار دولار إلى 34 مليار دولار.

ولكن من المتوقع أن تنخفض المبيعات المرتبطة بـ COVID بشكل حاد خلال السنوات القليلة المقبلة ، وتواجه شركة فايزر أيضًا فقدان حماية براءات الاختراع لبعض الأدوية ذات البيع الكبير بعد عام 2025 ، مثل علاج السرطان وعقار التهاب المفاصل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية أنجيلا هوانغ في عرض تقديمي للمستثمرين، حيث قدمت الشركة توقعات الإيرادات من الأدوية واللقاحات ، تتوقع شركة فايزر أن تخسر 17 مليار دولار في المبيعات السنوية بين 2025 و 2030 بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع.

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