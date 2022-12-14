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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط تشكيل عصابي فى القاهرة .. المؤبد عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت مباحث أمن القاهرة من ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، و بإجراء التحريات أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، زوجته ، شقيقها "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

وبتقنين الإجراءات ، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

مباحث أمن القاهرة المواد المخدرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مديرية امن القاهرة قانون العقوبات

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