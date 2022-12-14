ننشر توصيات المؤتمر الثاني لقطاع خدمة المجتمع بجامعة الفيوم حول التغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم ورئيس المؤتمر الثاني لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة (التغيرات المناخية ومنظومة التعليم "رؤية مستقبلية") الذى عقد اليوم بكلية التربية ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم وأشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ختام أعمال المؤتمر وصدور التوصيات النهائية وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣.

وجاءت التوصيات بالتأكيد على رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق النظام البيئى المتكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك بوضع خريطة بحثية فى الكليات المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضمين المقررات الدراسية بالجامعات والأنشطة الثقافية والقيم الاجتماعية والسلوكيات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية.

وكذلك التأكيد على دور المعلمين في محو الأمية المناخية لدى طلابهم، وتنمية وعيهم بالتغيرات المناخية، وتفعيل دور الأنشطة الطلابية في الجامعات، في تنمية وعي الطلاب الجامعيين بالتغيرات المناخية وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي وتضمينها لموضوعات التغيرات البيئية والمناخية.

وكذلك إضافة دبلوماسية تدريبية تنفّذها المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات عن البصمة الكربونية G.H.G وذلك استجابةً لتوصيات COP 27 وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الإمكانات البشرية والمادية والتعليمية في المدارس لمواجهة آثار التغيرات المناخية.