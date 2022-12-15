برلماني: السيسي يعبر دائماً عن المصالح الأفريقية في جميع المحافل الدولة

قال النائب الدكتور عبد الله علي مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن انعقاد القمة الامريكية – الافريقية 2022، يؤكد حرص الولايات المتحدة الامريكية على تعميق وتوسيع الشراكة طويلة الأمد وتوجيه الدعم إلى القارة الأفريقية.

وأضاف مبروك، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الامريكية –الافريقية 2022، جاء في توقيت هام للغاية، في ظل مشاكل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها جيمع دول العالم وخاصتاً الدول الأفريقية، موضحا أن هذه القمة فرصة لدمج القارة الأفريقيا في الإقتصاد العالمى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتوفير فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا لهذه الدول.

وأشار عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على المصالح الأفريقية في جميع المحافل الدولة، كما أنه يتحدث بصوت قوي على المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية مثل مشكلة الأمن الغذائى التي تعاني منها القارة بسب الحرب الروسية الأوكرانية.