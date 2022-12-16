خطة النواب تناقش حساب ختامي موازنة "التجارة والصناعة"..الأثنين

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات بداية من يوم الاثنين المقبل ١٩ ديسمبر الجاري، الاجتماع الأول يوم الإثنين القادم وسوف يناقش حساب ختامي موازنة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وفي نفس اليوم تعقد اللجنة الاجتماع الثاني ويخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة ( الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - صندوق تنمية الصادرات المصرية) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وقال سالم ان الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠ ديسمبر سوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية - الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وفي نفس اليوم يعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية- الشركة المصرية لتجارة الجملة) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ،

تأتي تلك الاجتماعات في إطار قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة وبحث ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة لها .