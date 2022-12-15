برلماني يطالب التضامن بمواجهة العنف ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة

طالب النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتفعيل دور الوزارة لمواجهة العنف ضد اصحاب الاحتياجات الخاصة .

وأضاف النائب سيد حجازي خلال لقاءه مع الدكتورة نفين القباج، ان قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واحد من القوانين المهمة التى حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة حماية اجتماعية لذوى الهمم، والذين عانوا من التهميش سنوات عديدة، وقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برقم 10 لسنة 2018، وقد ألزم الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوى الهمم والأشخاص العاديين فى كافة الحقوق، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ علي أهمية وجود الخطط والسياسات التي تحقق المشاركة الكاملة للشخص ذو الإعاقة في شتى مناحي الحياة، دون اى شكل من أشكال التمييز لضمان التمتع الكامل له بكافة الحقوق والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الآخرين .

وأشار حجازي إلي التطور التاريخي للقوانين و أهم الحقوق الواردة بالقانون رقم 10 لعام 2018 ومؤكدة علي أنها تعتبر المرة الأولي التي يكون هناك قانون يضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة ويكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته لافتا الي أن أسباب هذه الانتهاكات,واستراتيجيات التعامل مع قضية النساء ذوى الإعاقة (الوقائية – الحماية – التجريم).