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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: نهائي المونديال صراع تقليدي بين الكرة الجمالية والمهارات الفردية

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على مباراه نهائي كاس العالم بين منتخب الإرجنتين وفرنسا .

 

وغرد فرج عامر من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مباراة #الارجنتين_فرنسا  في نهائي كأس العالم صراع تقليدي من زمن طويل بين الكرة الجمالية  والمهارات الفردية وكيفية التعامل بها لخدمة الفريق وبين السرعة والقوة ".


يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في مباراة نهائي نهائي المونديال في المباراة النهائية الأسبوع المقبل بعد تأهل الديوك على حساب المغرب ، المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ، على ملعب "البيت" في نصف نهائي المونديال.

 

فرنسا المونديال كأس العالم فرج عامر الأرجنتين رئيس نادي سموحة

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