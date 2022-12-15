القومي لحقوق الإنسان: المجلس حرص على متابعة خطة الداخلية لإحلال السجون القديمة..فيديو

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 35% من مطالب العفو وإخلاء السبيل التي تلقيناها متعلقة بـ محبوسين احتياطيا، وهو ما يشير إلى ضرورة التحرك في هذا الاتجاه.

وقال ولاء جاد الكريم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن نسبة ردود المؤسسات المختلفة على الشكاوي تتجاوز 70%.

وتابع رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة ما زالت تتبنى مبادرات وصيلة الثقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن البرلمان المصري يقع على عاتقه حزمة إصلاحات تشريعية.

متابعة خطة وزارة الداخلية

وأشار ولاء جاد الكريم إلى أن المجلس حرص على متابعة خطة وزارة الداخلية لإحلال السجون القديمة.