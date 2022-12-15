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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا بطمة تثير الجدل بأنوثتها.. شاهد

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دنيا بطمة، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت ليجن جريء وتوب اورانج، واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة. 


 


آخر أعمال دنيا بطمة

وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.


وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.


وكان أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

 

 

IMG_٢٠٢٢١٢١٥_٢٣٢٠٥٥
IMG_٢٠٢٢١٢١٥_٢٣٢٠٥٥
هوت شورت دنيا بطمة اعمال دنيا بطمة أغنية جديدة الفنانة المغربية بإطلالة انيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة

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