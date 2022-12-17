محاسبة النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة في مساجد الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 جمادى الأولى 1444 هــ الموافق 23 ديسمبر 2022م، تحت عنوان: "محاسبة النفس .. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ، خلال زيارته لمطروح ٢ طن لحوم ضمن مشروع الصكوك بالتعاون مع وزارة التضامن والمحافظة لتوزيعها على الاسر المستحقة الاولي بالرعاية مع الحرص على جودة اللحوم والتفتيش والرقابة المستمرة عليها .

وأشار وزير الأوقاف الى الاقبال الكبير على مشروع الصكوك والذى وصل حجمه حتى الان الى ٢١٨ مليون جنيه خلال خمس سنوات وبدا في عامة الأول بمستهدف ١٠ مليون ووصل الى ٣٢ مليون جنيه في عامه الأول مع التوسع في زيادة المستفيدين ليصل الى مليون أسرة أولى بالرعاية.