سكرتير عام نقابة الإعلاميين ينعى المخرج الكبير محمد خضر

ينعى الإعلامي محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى الإعلامي محمد خضر كبير المخرجين بالتلفزيون الذي وافته المنية اليوم.



قال محجوب سعدة إن الزميل محمد خضر كان دمث الخلق ويحظي باحترام الجميع وأخرج العديد من برامج المنوعات المتميزة الخدمية والاجتماعية والدينية وكان متميزا في إخراج برامج الأطفال وحصل على العديد من الجوائز على مدار ثلاثين عاما قضاها في العمل الاعلامي.



وأضاف سكرتير عام نقابة الإعلاميين إن المخرج الكبير محمد خضر كان صديقا عزيزا ورفيق درب مهنيا جمعتنا ذكريات طيبة على مدار تاريخه المهني.



ودعا سكرتير عام نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.