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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميساء مغربي رفقة ديفيد بيكهام في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم

ميساء مغربي
ميساء مغربي

نشرت النجمة المغربية ميساء مغربي، صورة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، رفقة نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، في أثناء حضورهما مباراة منتخب المغرب وكرواتيا؛ لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونالت الصور إعجاب متابعي الفنانة، بعد نشرها على حسابها؛ حيث تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في تاريخ المونديال

ونجح المنتخب المغربي- رغم خسارته أمام المنتخب الكرواتي، اليوم السبت، في لقاء تحديد المركز الثالث بنتيجة 1-2- في تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم؛ بعدما أصبح أول فريق عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في تاريخ المونديال. 

اللقاء جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت على استاد خليفة الدولي، وأسفر عن حصول منتخب كرواتيا على المركز الثالث في بطولة كأس العالم، ليأتي المنتخب المغربي في المركز الرابع للمونديال.

ميساء مغربي ديفيد بيكهام المغرب وكرواتيا مباراة تحديد المركز الثالث كأس العالم 2022

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