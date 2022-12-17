الجمارك ترد على أزمة منفذ سفاجا وأمتعة SHEIN

علق الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، علي ما نشرته بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي

فيس بوك" بخصوص تلاعب منفذ سفاجا التابع للمصلحة ببعض الأمتعة الخاصة بالركاب والتي تتضمن وارد ملابس مرسلة من منصات أحد الشركات الأجنبية وعدم تسليمها لأصحابها مؤكدا أن إدارة المنفذ الجمركي لاحظت وجود أطنان من الملابس المستعملة " بالات" وارد الخارج للشخص الواحد.

واعتبر رئيس الجمارك في تصريحات له قبل قليل، بأن تلك السلع تضع بصحة المواطنين لما تتضمنه كميات الملابس المرسلة للأوبئة والأمراض بخلاف تضمين البعض منها لمحاولات اصحابها من التهرب الجمركي أو الضريبي تحت ذريعة الاستعمال الشخصي.



وأضاف " الغتوري" أنه تم بالفعل اصدار منشورات وزارية تضمن أرقام 3 ،13 لسنة 2021 بالشروط الملزمة التي ينبغي تطبيقها على الأمتعة الواردة صحبة الركاب أو التي يتم شحنها من الخارج على كافة المواقع الجمركية ، منها أن تكون واردة باسم شخص طبيعى وألا ترد بكميات تحمل صفة الإتجار .

وكشف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم بالفعل حجز الكميات التي تزيد عن حدود الإستعمال الشخصى والإفراج عن الكميات المسموح بها للإفراج للإستعمال الشخصى .

جدير بالذكر إلى أنه تم حجز قرابة 700 طن ملابس مستعملة بهذا المنفذ واردة لعدة أشخاص للإفراج عنها للإستعمال الشخصى بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن

وفيما يتعلق بحجز كميات الملابس مشتراه من خلال موقع SHEIN ، فخصوصا و أن كميات الأمتعة الواردة للمنفذ الجمركي خاصة بركاب وهي مشحونة من الخارج على ميناء سفاجا البحرى.

فقد تبين أنها كمية تجارية تقدر بعدد 44.4 ألف قطعة ومتواجدة بكراتين أسفلها أكياس بلاستيكية مدون عليها كلمة SHEIN والتكيت الخاص بها ، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص يتم كشف ومعاينة الرسالة المفرج عنها للإستعمال الشخصى وأنه حال تقدم أصحاب هذه الملابس للجمرك بالمستندات الخاصة بها سيتم الإفراج عنها فوراً .

وأهاب “ الغتوري” أصحاب الشأن ضرورة القيام بإتباع الطرق الشرعية لدخول السلع المشتراه عبر المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة المعلومات الدولية ، والتقدم بالمستندات اللازمة للإفراج عن هذه السلع ، وأنها في معاونة الجميع في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.